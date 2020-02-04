Лагос, Нигерия, , 13:20 — REGNUM Пассажиры в коммерческой столице Нигерии, Лагосе, были возмущены запретом на въезд в город мотоциклов, в том числе и мото-такси, что вызвало длительные задержки в час-пик. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, понедельник, 3 февраля, стал первым рабочим днем, когда запрет вступил в силу в штате Лагос, где основными видами транспорта являются мото-такси, которые местные жители называют «окада», и авторикши как «кеке-напепс».

Как отмечают репортеры, многие были вынуждены идти на работу пешком, несмотря на то, что чиновники заявляли, что на главных маршрутах было запущено 65 дополнительных автобусов.

В правительстве штата заявили, что запрет на мотоциклы был введен для предотвращения гибели людей и беспорядков на дорогах. Эта мера вызвало протесты таксистов, отмечают репортеры.

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