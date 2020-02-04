Петропавловск-Камчатский, , 13:18 — REGNUM В аэропорту Камчатки пассажиров, прибывших из Хабаровска и Владивостока, проверяют на коронавирус, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая

Проверки проводятся по распоряжению губернатора края Владимира Илюхина в рамках усиления мер противодействия распространению инфекции.

Господин Илюхин заявил, что принял такое решение:

«В Российской Федерации все меры уже приняты. Граница с Китаем закрыта. Контролируется возвращение граждан в страну. Вместе с тем, конечно, мы и на региональном уровне приняли все меры для обеспечения безопасности наших жителей: создан региональный штаб, сформирован комплексный план мероприятий. Я принял решение о том, чтобы контролировать не только тех, кто возвращается из-за рубежа, но и тех, кто прилетает из Владивостока и Хабаровска», — сказал Владимир Илюхин.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах ДФО усилен санитарный контроль на границе в связи с эпидемией коронавируса в Китае.