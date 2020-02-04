Петропавловск-Камчатский, 4 февраля 2020, 13:18 — REGNUM В аэропорту Камчатки пассажиров, прибывших из Хабаровска и Владивостока, проверяют на коронавирус, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Проверки проводятся по распоряжению губернатора края Владимира Илюхина в рамках усиления мер противодействия распространению инфекции.
Господин Илюхин заявил, что принял такое решение:
Как сообщало ИА REGNUM, во всех регионах ДФО усилен санитарный контроль на границе в связи с эпидемией коронавируса в Китае.