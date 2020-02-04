Москва, , 13:17 — REGNUM На сегодняшний день нет доказательств того, что выявленный в Китае коронавирус передается только людям монголоидной расы. Об этом 4 февраля заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

«Пока не будут получены объективные, достоверные данные, нельзя говорить о передаче вируса только людям монголоидной расы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Соединенные Штаты создали этническое оружие против жителей Китая.

«Экономически Китай не победить, нужна война, но у него ядерное оружие, значит, через болезнь — всё «оранжевая революция» не пройдёт, вот третий вариант: биологическое оружие, — это вот всё на наших глазах разворачивается», — сказал он.

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