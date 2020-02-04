Варшава, , 13:06 — REGNUM В Польше будет создан Институт национальной идеи. О создании института объявили вице-премьер министр культуры и национального наследия Польши Пётр Глиньский, и сенатор, профессор истории Ян Жарын, который назначен директором института. Учреждение будет названо в честь сразу двух деятелей польской истории — Романа Дмовского и Игнатия Яна Падеревского.

По словам министра культуры, создаваемый институт будет заниматься реализацией политики памяти в отношении истории и наследия польской политической мысли, с особым акцентом на консервативную, христианско-демократическую и национальную идеи. Его целью будет также создание научной основы для развития знаний об истории и наследии польской политической мысли, и ее дальнейшее распространение.

Как подчеркнул профессор Ян Жарын, институт не будет заниматься политикой.

«Это будет культурный, исследовательский, издательский и образовательный институт, пытающийся воздействовать на общественное мнение национально-христианским действием, которое сегодня очень актуально. Речь идет о проблемах, связанных, например, с борьбой за польскую молодежь, противостоянием между христианской цивилизацией, носителями которой были также поляки, и новыми идеологиями, которые приходят к нам. Мы хотим дать молодому поколению подлинное право выбора путем признания», — приводит слова историка «Польское радио».

Планируемый первоначальный бюджет института — 1,5 млн злотых (около 380 тысяч долларов), а свою работу он начнёт уже в феврале 2020 года. По словам Петра Глиньского, это небольшая сумма, но есть перспективы развития.

Польский политический деятель конца XIX — начала XX века Роман Дмовский был крайним польским националистом и антисемитом, но при этом был депутатом Государственной думы II и III созыва. Будучи ярым сторонником польского национального государства, он выступал против жёсткой конфронтации с Россией.

Польский композитор и пианист Игнатий Ян Падеревский дважды был втянут в политические игры. В 1919 году он недолго занимал пост премьера польского «правительства в изгнании». После оккупации Польши Германией в 1939 году он в возрасте 80 лет снова занял пост в аналогичной структуре в Лондоне.