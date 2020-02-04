Барнаул, , 13:05 — REGNUM Доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков изложил своё виденье того, какой должна быть статья о жизни в СССР во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, разработанного в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования. Комментируя новость ИА REGNUM о том, что в издании, выпущенном издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году за авторством О. Т. Поглазовой, Н. И. Ворожейкина и В. Д. Шилина (номер по федеральному перечню — 1.1.4.1 .5.4), были допущены исторические искажения, он пояснил:

«Об СССР нужно судить по всей длине его истории, по вектору его развития и эволюции. Нельзя брать гражданскую войну и говорить — это СССР, и я его ненавижу. Нельзя брать 1941−1945 и говорить, вот было мало хлеба, и это характеризует суть СССР.

СССР — это гражданская война, и нужно понимать, что в ней страну рвали на части, это неустроенность после гражданской войны, где реализовывали самые разные идеи и был разгул от полной свободы до правоты нагана, была ускоренная индустриализация, когда в короткие сроки делали то, что не могли сделать столетиями, были партийные чистки, в которых погибли не только невиновные, но и виновные в смерти невиновных, была война, в которой сформировалась единая нация, которая победила армию объединённой Европы, было предательство, надломившее идеологию, было развитие потребительской экономики, когда люди массово въезжали в квартиры и начинали покупать личные автомобили.

Каждый этап был чертой, после которой страна становилось немного другой. В результате — вторая экономика мира, бесплатное образование, медицина, сильная наука и промышленность.

В 1985 году страна стояла перед следующим этапом, накопились новые задачи, и требовалась коррекция политики. Ничего страшного не было, страна преодолела к тому времени существенно более крупные проблемы. Но была сделана ошибочная ставка не на того человека.

Мне кажется, что историю нужно исследовать и преподавать именно так: описание текущего периода — описание проблем и целей — методов их решения, анализ альтернативных решений — результаты. Период СССР был в целом благотворным, его история закономерным следствием общей обстановки и желания дать людям лучшее. В какие-то моменты исторической игры СССР сделал ошибочные ходы, что привело к проигрышу, и очень важно их выявить».

Напомним, в публикации «Как жили в СССР», обнаруженной общественниками во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, говорится о том, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, а, к примеру, за опоздание на работу их сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря и что нет данных «о численности осуждённых и погибших в те годы».

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Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров полагает, что «тот, кто от имени государства и ФГОС утверждает, что число жертв неизвестно, просто злостный лжец, бандит и злоумышленник».

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