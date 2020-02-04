Самара, , 13:13 — REGNUM Доследственную проверку по информации СМИ о том, что суд обязал сироту оплатить долги бросившей его матери, начали следователи в Самарской области. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в СМИ было опубликовано сообщение о том, что сироту обязали выплачивать долги своей умершей матери, которая была лишена родительских прав. Кроме этого, в СМИ появилась информация и о других случаях борьбы сирот с чужими долгами.

По данному факту следователи в Самарской области начали доследственную проверку. В настоящий момент они выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают потерпевших.

Следователи дадут оценку работникам органов опеки и попечительства и социальных служб. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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