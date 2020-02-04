Москва, , 13:05 — REGNUM Китайская сторона выразила свою благодарность РФ за оказание медпомощи двум гражданам КНР, у которых был выявлен новый коронавирус 2019-nCoV. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Хуа Чуньин 4 февраля на брифинге.

Официальный представитель МИД Китая также сообщил, что на данный момент в России находятся два гражданина Китая с диагнозом заражения коронавирусом.

«Они получают профессиональную помощь от российской стороны и находятся в хорошем состоянии. В этой связи китайская сторона выражает свою благодарность», — сказала Хуа Чуньин.

Она добавила, что КНР готов продолжить работу с международным сообществом, в том числе с Россией, для того, чтобы вместе вести борьбу с вирусом.

Напомним, в Ростове-на-Дону подготовлено около 300 коек для профилактики коронавируса. Меднаблюдение будет назначено гражданам, которые контактировали с носителями инфекции.

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