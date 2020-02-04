Екатеринбург, , 12:50 — REGNUM В Свердловской области уже в 2020 году введут в некоторых городах систему дуального сбора мусора. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

В нынешнем году раздельный сбор внедрят в крупных городах региона, в частности в Екатеринбурге. Жителям предложат отдельно выкидывать органические и неорганческие отходы.

«Делить мусор на большее количество фракций я считаю нецелесообразным, потому что у нас будет механическая сортировка на заводе», — сказал глава свердловского минЖКХ Николай Смирнов на заседании рабочей группы по нацпроекту «Экология» в областном заксобрании.

Там, где внедрят раздельный сбор, будут ставить по три контейнера на мусорных площадках — один из них будет принимать пластик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов предположил, что в городе пока не будут вводить раздельный сбор мусора. По мнению чиновника, переход на раздельную систему — это «слишком дорого».

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