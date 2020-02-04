Варшава, , 12:48 — REGNUM Суд в Гданьске приговорил внука бывшего президента Польши Леха Валенсы 23-летнего Доминика Валенсу к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы за вождение автомобиля в нетрезвом виде, применение насилия и оскорбление сотрудников полиции. Как сообщает «Польское радио», приговор является окончательным.

25 февраля 2018 года в Гданьске Доминик Валенса, управляя автомобилем «Фольксваген-Гольф» без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения, выезжал на тротуары, заставляя прохожих убегать, и повреждал припаркованные транспортные средства. В момент задержания он пытался оказывать сопротивление. Экспертиза показала содержание алкоголя 2,08 промилле.

На следствии и в суде первой инстанции Доминик Валенса признал вину. Во время первого слушания дела в июле 2018 года в окружном суде Гданьска он заявил, что впервые в жизни сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, и это было глупо с его стороны.

Дополнительно суд запретил Доминику Валенсе управление транспортными средствами на 6 лет, и взыскал штраф в размере 8 тысяч злотых (1860 евро), который будет направлен в Фонд помощи пострадавшим и постпенитенциарной помощи.

5 февраля 2020 года окружной суд в Гданьске рассмотрит ещё одно уголовное дело в отношении Доминика Валенсы. Он обвиняется в нарушении физической неприкосновенности своей партнерши.

Хотя фамилию подсудимого польские СМИ указывают как «Доминик В.», известно, что он является сыном Пшемыслава Валенсы. Сын первого президента «демократической» Польши Леха Валенсы Пшемыслав умер в 2017 году.