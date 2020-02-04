Нижний Новгород, , 12:47 — REGNUM Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории Нижегородской области превышен на 17%. Только в Нижнем Новгороде превышение эпидпорога составило 27%, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для предотвращения распространения заболеваемости с 27 января в медицинских учреждениях региона действует ограничительный режим. По состоянию на 3 февраля, 6,7% школ и детских садов области закрыто на карантин полностью или частично.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщил, что в России зарегистрировано четыре случая смерти от гриппа. Превышение эпидемиологического порога по гриппу и ОРВИ отмечается в 23 регионах России.

В частности, на карантин закрыты школы и детские сады в Самарской, Калужской, Ульяновской, Курганской и Оренбургской областях, в Ставропольском крае и Южной Осетии.