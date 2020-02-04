Брянск, 4 февраля 2020, 12:46 — REGNUM В законную силу вступил приговор в отношении 12 участников организованной группы, похитивших более 350 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Карачевском районе Брянской области. Подельники отправятся в колонии на срок от четырёх до семи лет, сообщили 4 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.
В состав преступной группы входили жители Брянской, Новгородской, Орловской, Калининградской и Ленинградской областей. Сообщники провели незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и летом 2018 года похитили более 350 тонн дизельного топлива на сумму свыше 17 млн рублей.
Апелляционную жалобу, поданную осуждёнными, суд не удовлетворил и оставил приговор без изменения.