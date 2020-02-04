Брянск, , 12:46 — REGNUM В законную силу вступил приговор в отношении 12 участников организованной группы, похитивших более 350 тонн дизельного топлива из нефтепровода в Карачевском районе Брянской области. Подельники отправятся в колонии на срок от четырёх до семи лет, сообщили 4 февраля в пресс-службе региональной прокуратуры.

В состав преступной группы входили жители Брянской, Новгородской, Орловской, Калининградской и Ленинградской областей. Сообщники провели незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и летом 2018 года похитили более 350 тонн дизельного топлива на сумму свыше 17 млн рублей.

«Суд приговорил участников преступной группы к лишению свободы на сроки от четырёх до семи лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в доход государства в размере от 500 до 800 тысяч рублей, а также конфисковал в доход государства более 1,5 млн рублей, изъятых у участников группы», — уточнили в прокуратуре.

Апелляционную жалобу, поданную осуждёнными, суд не удовлетворил и оставил приговор без изменения.