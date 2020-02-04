Москва, , 12:44 — REGNUM Принято решение о продлении срока работы группы над предложениями по поправкам к Конституции РФ, сообщил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Мы сопредседателями обратились к президенту и Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. И вчера совет государственной думы принял решение 14-го числа у нас теперь новый срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений. То есть у нас есть время ещё до конца следующей недели. Посмотрим, как справимся. У нас с одной стороны, нет никакой спешки, но с другой, расслабляться не стоит, потому что мы нарастили темп работы, структурировались по группам, и объём постоянно растёт», — цитирует слова Андрея Клишаса на заседании рабочей группы Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).