Москва, 4 февраля 2020, 12:44 — REGNUM Принято решение о продлении срока работы группы над предложениями по поправкам к Конституции РФ, сообщил сопредседатель рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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Поправки в Конституцию будут рассматриваться рабочей группой до 14 февраля
«Мы сопредседателями обратились к президенту и Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. И вчера совет государственной думы принял решение 14-го числа у нас теперь новый срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений. То есть у нас есть время ещё до конца следующей недели. Посмотрим, как справимся. У нас с одной стороны, нет никакой спешки, но с другой, расслабляться не стоит, потому что мы нарастили темп работы, структурировались по группам, и объём постоянно растёт», — цитирует слова Андрея Клишаса на заседании рабочей группы Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
Президент РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 2019 года выступил против принятия новой Конституции, но допустил ее изменения. Если первая глава Конституции ("Основы конституционного строя") неприкосновенна, то всё остальное, по мнению президента, менять можно. 15 января 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ.