Москва, , 12:41 — REGNUM Мера пресечения для фигуранта дела о хищении, заместителя главы департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, изменена с ареста на домашний арест. Такое решение принял 4 февраля Басманный суд Москвы.

О переводе Мосолова из-под стражи под домашний арест ходатайствовали следователи. Домашний арест установлен на срок до 12 февраля, передаёт ТАСС.

Арест Мосолову и другим фигурантам дела был продлён на месяц в конце декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Мосолов был задержан в Москве 19 сентября 2019 года по делу о хищении из бюджета более чем 20 млн рублей. Дело было возбуждено о мошенничестве в особо крупном размере.

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