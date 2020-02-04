Москва, , 12:35 — REGNUM В Вооружённых силах России в два раза сократилось число погибших в результате аварий на дорогах. Об этом 4 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Масштабные профилактические и контрольные мероприятия позволили вдвое снизить количество аварий на дорогах с участием служебного транспорта и число погибших», — заявил Шойгу.

По его словам, в рамках указанных профилактических мероприятий в 2019 году органы военной автоинспекции сопроводили более 19 тыс. воинских колонн, провели масштабные профилактические и контрольные мероприятия.

«Вместе с тем ДТП по-прежнему остаются одной из главных причин гибели военнослужащих», — отметил министр.