Москва, , 12:34 — REGNUM Единственный способ обезопасить себя от заражения вирусом — сократить контакты с другими гражданами, а советы «есть сало с чесноком» гражданам не помогут. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

По его словам, из-за большого количества новостей, связанных с распространением коронавируса в РФ, стали появляться сообщения о народных средствах борьбы с вирусом — например, есть сало с чесноком или же пить 100 мл водки. Жириновский называет такие советы «бредовыми».

"У меня дедушка от тифа после Гражданской войны умер. В бане заразился, хотя туда все ходили, чтобы не заболеть», — заявил Жириновский.

По его словам, такие «дедовские методы» не помогают и только дезинформируют граждан.

«Нет лекарств от вирусных инфекций. Главное, что может сделать каждый для своей безопасности, — это сократить контакты с другими людьми. Никаких поцелуев, рукопожатий, не трогайте поверхности в публичных местах, меньше посещайте места массовых скоплений, чаще мойте руки. Только это действует», — отметил Жириновский.