Уфа, , 12:33 — REGNUM Советскую площадь реконструируют в Уфе к концу 2020 года. Об этом 4 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальной сети.

По его словам, Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Потому, что это не просто центр города. Это место, откуда в 1942 году ушла на фронт легендарная 112-ая Башкирская кавалерийская дивизия, прославившаяся в годы Великой Отечественной войны. А в центре площади будет установлен памятник ее командиру, генералу Минигали Шаймуратову.

Радий Хабиров также отметил, что на площади установят поющий фонтан. А в следующем году будут реконструированы фасады прилегающих к площади исторических зданий.

Глава Башкирии уверен, что после реконструкции площадь станет ещё одним местом притяжения местных жителей.

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