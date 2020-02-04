Челябинск, , 12:32 — REGNUM В Челябинске управление ФАС начало проверку по факту резкого подорожания медицинских масок. Поводом стали жалобы населения, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управления готовят запросы в ведущие аптечные сети. Они будут адресованы сетям «Живика», «Классика», «Областной аптечный склад», «Фармленд», «Вита», «Аптека от склада» и т.д. Ведомство ищет признаки сговора аптек.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне заболеваемости ОРВИ и гриппом и истерии из-за коронавируса маски сильно подорожали. Горожане обратились в соответствующие органы.

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