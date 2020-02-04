Куала-Лумпур, , 12:31 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Малайзии объявило, что жители страны, эвакуированные из города Ухань (Китай), будут размещены на объекте «очень, очень далеко от населения», сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что этот объект, местоположение которого не разглашается, будет находиться под надзором полиции 24 часа в сутки.

Ранее рейс AirAsia вылетел из международного аэропорта Куала-Лумпур в Ухань, чтобы эвакуировать 141 жителя. Малайзия также предоставила Китаю 500 тысяч пар резиновых перчаток для борьбы с эпидемией коронавируса.

«141 пассажир прошел медицинское обследование прежде чем сесть на самолет и вернуться в Малайзию. По прибытию граждан поместили в карантин сроком на 14 дней», — говорится в заявлении национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эвакуированные из Уханя жители Индонезии были помещены в карантин на острове Натуна.

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