Чайковский, Пермский край, , 12:30 — REGNUM В Чайковском городском округе Пермского края с 5 февраля все школы закрывают на карантин. Ограничительная мера связана с всплеском заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает chaikovskie.ru.

По данным Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Прикамью, с 27 января по 2 февраля эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 77,8 94, в том числе, среди детей в возрастной группе от семи до 14 лет вдвое. В такой ситуации возникает угроза дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.

Главе администрации Чайковского городского округа рекомендовано объявить во детских образовательных учреждениях карантин с 5 по 11 февраля, а также ограничить проведение массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых на открытом воздухе.

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