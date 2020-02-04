Москва, , 12:28 — REGNUM На военном параде в Москве 9 мая представят 24 новейших образца российской военной техники. Об этом 4 февраля заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Впервые по Красной площади пройдут 24 новейших образца военной техники. Это зенитные ракетные системы и комплексы войсковой ПВО, береговые ракетные комплексы, автомобили дистанционного минирования, танки и боевые машины пехоты», — заявил Шойгу.

В военном параде в Москве будут задействованы 15 тыс. военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, 150 воздушных судов. Историческую часть парада представят 10 расчетов в военной форме времен Великой Отечественной войны и механизированная колонна Т-34 и СУ-100.

В целом 9 мая праздничные мероприятия с участием войск пройдут в 475 городах и населенных пунктах.

В то же время Минобороны разработало целый комплекс мероприятий, приуроченных к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, которые будут реализовываться в течение всего года.

В частности, Минобороны намерено привлечь волонтеров и юнармейцев для помощи участникам Великой Отечественной войны, а в апреле-мае будет проведена патриотическая акция «Эшелоны Победы», в рамках которой поезда с экспонатами времен войны пройдут по шести маршрутам через всю страну, включая города-герои.

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