Брянск, , 12:27 — REGNUM Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прилетела с рабочей поездкой в Брянскую область 4 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. У трапа самолёта её встречал глава региона Александр Богомаз. Сразу после прилёта спикер верхней палаты парламента поехала на открытие детского сада «Лёвушка».

Новое дошкольное учреждение рассчитано на 200 мест, здесь разместят 12 групп, восемь из которых — ясельные. Председателю Совета Федерации показали современные группы, оборудованный пищеблок. На строительство детского сада потратили почти 140 млн рублей.

Валентина Матвиенко проведёт в Брянске совещание по вопросам социально-экономического развития региона.