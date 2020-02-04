Тбилиси, , 12:27 — REGNUM Сборник осетинских народных сказок представят 4 февраля в научно-исследовательском центре грузино-осетинских отношений в Тбилисском государственном университете им. Иване Джавахишвили. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, в книге представлены новые переводы осетинских сказок. Также сообщается, что сказки были изданы благодаря участию министерства образования, культуры и спорта Грузии.

Стоит отметить, что в Южной Осетии 2020 год объявлен годом столетия начала геноцида осетин со стороны Грузии. В республике запланированы различные мероприятия, посвященные событиям вековой давности. Таким образом, вспоминаются жертвы репрессий, которые были развернуты на территории Южной Осетии после подавления восстания сторонников советской власти в 1920 году.

Как передавало ИА REGNUM, в августе 2008 года грузинская армия также развернула боевые действия против жителей Южной Осетии. Чтобы остановить агрессию Тбилиси, пришлось вмешиваться российской армии.

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