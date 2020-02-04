Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону подготовлено почти 300 коек для профилактики коронавируса. Медицинское наблюдение будет назначено пациентам, контактировавшим с носителями инфекции.

«Если заболевшие появятся, в Ростове подготовлено около 300 коек для карантина граждан, контактировавших с заражёнными», — пишет Telegram-канал «Левбердон» со ссылкой на главу горздрава Надежду Левицкую.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Ростове-на-Дону 23 человека проходят медицинское обследование на наличие коронавируса. Однако подтверждённых случаев заболевания нет.

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