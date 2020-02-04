Сеул, , 12:21 — REGNUM Южная Корея отправила гуманитарный груз в Китай. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, грузовой самолёт компании Asiana Airlines доставил в китайский Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, 1,5 млн масок, а также 60 000 — 70 000 единиц защитных костюмов и очков.

Первоначально, правительство Южной Кореи намеревалось отправить в Китай 3 млн масок и 100 тыс. защитных костюмов и очков, однако учитывая объём внутренних запасов, было принято решение о «разделе» предоставляемой помощи. Вторая часть гуманитарного груза будет отправлена в Поднебесную в середине текущего месяца.

Напомним, что южнокорейское правительство также решило выделить Китаю $5 млн для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV.