Москва, , 12:23 — REGNUM Желание покинуть китайскую провинцию Хубэй есть у 132 российских граждан. Такое сообщение опубликовано 4 февраля в Twitter российского МИД.

Такие данные посольство приводит на 10:00 по местному времени. Подчеркивается, что российские граждане намерены срочно покинуть Хубэй, откуда началось распространение смертельно опасного коронавируса нового типа.

Ранее в Восточном военном округе заявили, что в Бурятии готовятся к вылету в КНР самолёты, которые вывезут граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 64 гражданина РФ вернулись 3 февраля из Китая через пограничные пункты пропуска в Приморье.

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