Ташкент, , 12:12 — REGNUM Диктант о защите населения от коронавируса организовали в школах Узбекистана, сообщили 4 февраля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что эта мера позволит донести до детей рекомендации, позволяющие защититься от нового вируса. Диктант содержит информацию о способе передачи коронавирусра и о мерах по предотвращению его распространения. В частности, детям рекомендуется регулярно мыть руки и соблюдать личную гигиену.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании комиссии для подготовки программы мероприятий по предотвращению проникновения и распространения коронавируса.

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