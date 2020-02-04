Барнаул, , 12:07 — REGNUM Писатель, автор повести об алтайских казаках Евгений Киринчук, ознакомившись с публикацией «Как жили в СССР», содержащейся во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году, был весьма разочарован качеством работы авторов и, комментируя корреспонденту ИА REGNUM допущенные там исторические искажения, иронично отметил:

Обложка и текст — «Как жили в СССР» — из второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году Цитата из соцсетей

Евгений Киринчук «Как я выжил-то в те «страшные времена»? Понял! Меня забрали в Советскую Армию, и пока я там служил, наступил конец «империи зла». Хоть я и не поклонник «большевистских идей», но за такие учебники сажать нужно, как за распространение заведомой клеветы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, во второй части учебника «Окружающий мир» для четвёртых классов, выпущенного издательством «Ассоциация 21 век» в 2019 году под авторством коллектива (О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина и В. Д. Шилин), сказано о том, что ради светлого будущего люди трудились днём и ночью, а, к примеру, за опоздание на работу их сажали в тюрьмы, отправляли на каторжные работы в специальные лагеря. Также авторы пишут, что нет полных данных «о численности осуждённых и погибших в те годы».

Любопытно, что учебник разработан в соответствии с требованиями нового ФГОС начального образования, а в аннотации к ему сказано, что авторы уделили особое внимание «формированию у школьников интереса к истории своего Отечества, воспитанию чувства любви к своей стране, её природе и культуре».

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