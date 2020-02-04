Абакан, , 12:06 — REGNUM Михаил Валов, являющийся мэром хакасского города Саяногорска, объявил на своей странице в фейсбуке о «радостном событии».

Михаил Валов сообщил о «радостном событии» Скриншот со страницы Михаила Валова в facebook

«Я наконец-то вышел на работу после затянувшегося больничного», — пишет Валов.

По словам градоначальника, на больничную койку он «угодил» из-за тромбоэмболии лёгочной артерии. Заболевание выявили в ходе ежегодной плановой диспансеризации.

«Необходимый при данном заболевании срок на больничном я провёл и сейчас чувствую себя полностью здоровым», — отметил Михаил Валов.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Валов был избран на должность главы Саяногорска 9 сентября 2018 года.