Посёлок Тюльган, Оренбургская область, , 12:05 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура проводит проверку по факту частичного разрушения кровли многоэтажного дома № 7 по ул. Пионерской в поселке Тюльган. Кровля не выдержала веса скопившегося снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

«Предстоит выяснить причины происшествия, а также условия, ему способствовавшие. В частности, будет проверено, включался ли данный дом в программу капремонта на ближайшие годы. В связи с этим будет дана оценка действиям администрации поссовета», — отметили в надзорном ведомстве.

По данным orenday.ru, ЧП произошло днем 1 февраля. В районной администрации заявили, что управляющая компания оперативно сработала в условиях нештатной ситуации — разобрала завалы и на аварийном участке заменила перекрытие. Чиновники утверждают, что дом 1995 года постройки в хорошем состоянии, а к управляющей компании претензий нет. Виноваты обильные снегопады.