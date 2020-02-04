Уфа, , 12:10 — REGNUM Бывшего начальника исправительной колонии и его сообщников осудили в Башкирии за хищение более 4,5 млн рублей. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что обвиняемые заключали мнимые сделки. Таким образом огни похитили у исправительного учреждения более 4,5 млн рублей. Фигуранты уголовного дела оформили закупку специальных автомобильных модулей якобы для того, чтобы решить проблемы с запуском двигателей у 30 грузовиков КАМАЗ.

Они составили документы о поставке данного товара и оплатили его. По факту товар поставлен не был. А чтобы создать видимость получения товара, 35-летнего начальника отдела снабжения они отправили в командировку в город Набережные Челны, в котором и находился поставщик запчастей.

По данному факту в отношении 43-летнего экс-начальника исправительной колонии №7 в г. Мелеузе, начальника отдела снабжения колонии и 34-летнего начальника отдела маркетинга и продаж организации-поставщика было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Отмечается, что в фальсификациях участвовали и другие сотрудники компании-поставщика. Уголовное дело в отношении них было выделено в отдельное производство.

Свою вину обвиняемые не признали и находились под подпиской о невыезде.

В результате суд признал их виновными и назначил каждому фигуранту уголовного дела наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отмечается, что 35-летней женщине, начальнику отдела снабжения, суд предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мужчины были взяты под сражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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