Додома, , 12:07 — REGNUM Правозащитники обвинили правительство Танзании в отказе в предоставлении базовых медицинских услуг представителям ЛГБТ-сообщества. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на доклад организации Human Rights Watch (HRW)

В докладе HRW говорится о ряде нарушений прав ЛГБТ-сообщества Танзании, среди которых — произвольные аресты и принудительные осмотры анального отверстия.

«Танзанийские власти осуществляют систематические посягательства на права членов ЛГБТ-сообщества, включая их право на медицинскую помощь. Угроза так называемой «пропаганды гомосексуализма» вытеснила передовой опыт и научно обоснованные подходы в руководстве политикой по борьбе с ВИЧ в Танзании», — сказала Нила Гошал, старший исследователь прав ЛГБТ в HRW.

Как отмечают репортеры, четыре года назад министерство здравоохранения Танзании запретило неправительственным организациям распространять бесплатные лубриканты для гомосексуалистов в рамках усилий по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа.

Эксперты в области здравоохранения раскритиковали этот шаг и предупредили, что он может подвергнуть риску заражения и другие ВИЧ-уязвимые группы населения.

Однако министерство здравоохранения Танзании настаивает на том, что центры общественного здравоохранения предоставляют услуги людям любого происхождения без какой-либо дискриминации.

В пресс-службе правительства Танзании еще не был опубликован ответ на обвинения со стороны правозащитников.

По информации журналистов телерадиокомпании, однополые связи незаконны в Танзании, и за них можно получить тюремный срок вплоть до 30 лет. Это привело к тому, что многие представители ЛГБТ-сообщества вынуждены скрываться, отмечают репортеры.