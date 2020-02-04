Калуга, , 15:17 — REGNUM В Калуге по итогам 2019 года дорожными полицейскими выявлены 1193 водителя в нетрезвом состоянии. За повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения к уголовной ответственности привлечено 124 водителя. Об этом 4 февраля сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный государственный инспектор ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей Москаленко.

С начала 2020 года на территории областного центра отмечен рост дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей — пять фактов (аналогичный период 2019 года — три), в которых семь человек получили ранения, погибших не зарегистрировано. Три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«Нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения ДТП и наиболее опасных нарушений на дороге. За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, такому водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет не административное, а уголовное наказание», — сказал Алексей Москаленко.

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