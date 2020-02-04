Нур-Султан, , 11:58 — REGNUM Иск против авиакомпании Bek Air подал комитет по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете уточнили, что иск был подан 31 января в суд города Нур-Султана в связи с нарушением прав пассажиров компании Bek Air. Отмечается, что авиакомпания так и не вернула деньги за билеты отмененных рейсов. В комитет с заявлением обратились 20 человек, которые ранее приобрели билеты на сумму 444 434 тенге ($1170).

Как сообщало ИА REGNUM, в январе заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр заявил, что авиакомпания Bek Air не вернула деньги пассажирам за 15 тыс. билетов. Он добавил, что компания может продать оборудование, взять кредит, но обязательно вернуть деньги.

Читайте также: Компания Bek Air пообещала вернуть деньги за билеты на отмененные рейсы