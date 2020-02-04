Ханты-Мансийск, , 11:55 — REGNUM В Югре в связи с коронавирусной инфекцией 2019-nCoV под медицинским наблюдением находится 31 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора ХМАО.

Ранее в инфекционное отделение больницы Нижневартовска (ХМАО) госпитализированы вахтовики, летевшие в одном самолёте с китайской студенткой, заразившейся вирусом 2019-nCoV.

Под наблюдения взяты недавно вернувшиеся из Китайской Народной Республики, где находится очаг инфекции. В России на сегодня зафиксировано два случая заражения вирусом 2019-nCoV — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре из-за коронавируса госпитализированы три вахтовика