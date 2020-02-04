Москва, , 11:53 — REGNUM США создали этническое оружие против китайцев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

«Против русских они ещё не создали — против китайцев они создали», — сказал Жириновский.

«Экономически Китай не победить, нужна война, но у него ядерное оружие, значит, через болезнь — всё, «оранжевая революция» не пройдёт, вот третий вариант: биологическое оружие, — это вот всё на наших глазах разворачивается», — рассуждает Жириновский.

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