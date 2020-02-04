Бербанк, США, 4 февраля 2020, 11:47 — REGNUM Новая игра в серии Ratchet and Clank может выйти одновременно с консолью PS5. Об этом 3 февраля сообщил портал Comic Book.
Информацией поделился игровой журналист Колин Мориарти. По его словам, новая игра о приключениях ломбакса Рэтчета выйдет на PS5 до релиза сиквела Spider Man.
Напомним, Ratchet and Clank — это серия платформеров с элементами шутера от американской студии Insomniac Games. Последняя игра франшизы вышла в 2016 году.
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