Роквилл, США, , 11:40 — REGNUM На YouTube-канале IGN 3 февраля появилась запись прохождения первых десяти минут из Doom Eternal. В ролике журналисты показали оружие, врагов и элементы боевой системы.

В начале прохождения Палач Рока снова надевает свой боевой костюм и отправляется на сражение с ордами демонов. В ролике протагонист пользуется тремя орудиями: дробовиком, автоматом и ручным пулемётом.

Напомним, релиз Doom Eternal состоится 20 марта 2020 года. Игра выйдет на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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