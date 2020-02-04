Белгород, , 12:47 — REGNUM Более 300 автолюбителей стали жертвами мошенников, предлагавших продать транспортные средства через автосалоны в Москве, Белгороде, Орле и Курске, сообщили 4 февраля в пресс-службе МВД РФ. Сумма ущерба превысила 100 млн рублей.

Злоумышленники с 2017 года зарегистрировали несколько юридических лиц и организовывали автосалоны в арендованных помещениях. Он брали на реализацию машины с сопроводительными документами, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях. Более 300 человек лишились автомобилей и так и не дождались возмещения.

Деятельность преступного сообщества была пресечена Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Орловской областей. Возбуждены уголовные дела, шесть фигурантов заключены под стражу, ещё двое объявлены в розыск.