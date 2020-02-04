Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Казгидромет предсказывает сложную паводковую ситуацию в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях Казахстана. Об этом 4 февраля заявил журналистам глава комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер после заседания правительства.

По его словам, сложная паводковая ситуация также прогнозируется в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях. Вместе с тем стабильная обстановка будет в южных районах и на западе страны, где осадков выпало меньше нормы.

Беккер добавил, что прогноз может меняться, так как о точных данных говорить преждевременно. Он уточнил, что столице республики паводковая ситуация не угрожает, так как на Вячеславском водохранилище можно будет задержать 450 млн куб. метров воды.

Напомним, 3 февраля заместитель руководителя департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Ерик Сарыбаев заявил, что в 2020 году от паводка могут пострадать более 90 населенных пунктов.