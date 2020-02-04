Брюссель, , 11:33 — REGNUM В Бельгии у эвакуированной из китайского Уханя женщины выявили коронавирус, сообщает 4 февраля министерство здравоохранения республики.

«Все девять соотечественников, которые вернулись в воскресенье вечером из Уханя, прошли в военном госпитале тщательные проверки. У одной из них выявлен коронавирус», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ее состояние стабильное, ее перевели для дальнейшего лечения в одну из больниц Брюсселя.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом.

В ведомстве отметили, чтобы во всех регионах страны было достаточное количество аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимо закупить 17 таких препаратов. Необходимо также закупить 597 высокочастотных аппаратов вентиляции легких, уточнили в Минздраве.

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