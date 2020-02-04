Москва, , 11:31 — REGNUM Китай закупает у РФ препарат, чтобы проверить его действие в борьбе с коронавирусом. Об этом журналистам заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Они даже у нас сейчас закупают один препарат — триазавирин — для того, чтобы провести его клинические исследования», — заявил Краевой.

По его словам, для того, чтобы разработать действенную вакцину необходим штамм вируса, чтобы оценить эффективность вакцины именно на живой вирус.

«Только по действию на живой вирус мы можем определить, работает препарат или не работает… Пока четко доказанных специфических антивирусных свойств у каких-либо препаратов не отмечено», — отметил Краевой.