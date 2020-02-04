Токио, , 11:24 — REGNUM Экшен-игра о сражениях боевых роботов Daemon X Machina выйдет на PC 13 февраля 2020 года. Об этом сообщалось 3 февраля в ролике на YouTube-канале Gematsu.

В Daemon X Machina геймеры смогут создать как собственного боевого робота, так и пилота, который будет им управлять. Помимо прохождения сюжетной кампании, игроки получат возможность сражаться в сетевых матчах.

Напомним, Daemon X Machina выходила 13 сентября 2019 года эксклюзивно для консоли Nintendo Switch. Разработкой игры занималась японская компания Marvelous.

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