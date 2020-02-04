Оренбург, , 11:22 — REGNUM В Оренбургской области за 2019 год более 5,5 тысяч автовладельцев, не исполнивших свои обязательства по судебным решениям, ограничены в праве управления транспортным средством, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Среди водителей, в отношении которых применили принудительную меру, числятся злостные должники по алиментам, возмещению материального ущерба и морального вреда, штрафам. Львиную долю в структуре таких должников занимают граждане, задолжавшие алименты на содержание своих детей — 3070 человек.

В результате применения меры принудительного исполнения судебных решений с должников взыскано более 90 млн рублей.