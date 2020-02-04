Белгород, , 11:23 — REGNUM 10-летняя девочка пропала в Белгороде. Она не вернулась домой после школьных занятий. По факту безвестного исчезновения ребёнка начали доследственную проверку, сообщили 4 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, 3 февраля девочка около 13:00 вышла из школы. Домой она не вернулась, её местонахождение до сих пор не известно. С заявлением о пропаже ребёнка около полуночи в правоохранительные органы обратились родственники.

Следователи изучают условия жизни девочки, к поискам присоединились представители поискового отряда «Лиза Алерт». Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.