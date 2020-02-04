Москва, , 11:17 — REGNUM Фестиваль «Путешествие в Рождество», проводимый в Москве, в сезоне 2010−2020 гг. стал рекордным по продолжительности, сообщатся на портале градоначальника.

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Фестиваль длился 50 дней — с 13 декабря по 31 января. Также было открыто рекордное количество площадок — 81.

В декабре-январе мероприятия фестиваля «Путешествие в Рождество» посетили 26,1 миллиона человек.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы на портале «Активный гражданин» дали оценку фестивалю «Путешествие в Рождество» сезона 2019−2020 гг.

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