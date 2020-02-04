Лос-Анджелес, США, , 11:16 — REGNUM Сегодня, 4 февраля, в многопользовательском шутере Apex Legends стартовал четвёртый игровой сезон. В честь этого события разработчики опубликовали новый геймплейный трейлер проекта на своём YouTube-канале.

В четвёртом сезоне геймеров ожидают обновлённая карта, «боевой пропуск» с множеством косметических предметов и новый персонаж — смертоносный киборг по имени Ревенант. Он умеет бросать отравленные кинжалы, защищать союзников от смерти и оживлять собственную тень.

Напомним, Apex Legends — это популярный многопользовательский шутер в поджанре «королевская битва». Его релиз состоялся 4 февраля 2019 года.

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