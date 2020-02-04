Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге в настоящее время находится ниже эпидемического порога. Групповых заболеваний не отмечено. Однако среди заболевших много детей.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, за пятую календарную неделю 2020 года (с 27 января по 2 февраля) в городе было зарегистрировано около 48 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 25 случаев гриппа.

«Среди заболевших более 62,3% составляют дети до 17 лет включительно. Заболеваемость ОРВИ совокупного населения ниже недельного эпидемического порога на 15,1%», — отметили в надзорном ведомстве.

Большинство заболеваний вызвано вирусами не гриппозной этиологии, однако отмечается увеличение доли вирусов гриппа по сравнению с предыдущими неделями.

Напомним, что в Петербурге более 75 человек проверялись и проверяются на коронавирус. Пока что ни в одном случае наличие опасного вируса не подтвердилось.

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