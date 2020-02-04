Москва, , 11:13 — REGNUM Минздрав выделил 1,2 млрд рублей для закупки аппаратов, направленных на предотвращение летальных случаев из-за заболевания коронавирусом. Об этом заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья, передаёт корреспондент ИА REGNUM 4 февраля.

«Основной угрозой осложнений, от которых, по сути дела, наступает летальной исход, является развитие дыхательной недостаточности на фоне развивающейся неспецифической пневмонии», — заявил Краевой.

Для того, чтобы избежать этого, необходимо закупить дополнительное оборудование. Так, чтобы во всех регионах РФ было достаточное количество аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), необходимо закупить 17 таких препаратов. Кроме того, по его словам, необходимо также закупить 597 высокочастотных аппаратов вентиляции легких.

«Для того чтобы справиться с этой бедой, в настоящий момент… выделено порядка 1,2 миллиарда рублей на приобретение аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и последних новых высокочастотных аппаратов искусственной вентиляции легких», — отметил Краевой.

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