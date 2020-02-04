Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбургской области увеличилось число муниципальных образований, которые объявили карантин во всех школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

С 4 февраля из-за эпидемии гриппа и ОРВИ все школы закрыты в Оренбургском и Сакмарском районах. Планируется, что ограничительная мера будет действовать неделю.

Напомним, что ранее аудиторные занятия школьников приостановили в четырех городах — Орске, Гае, Соль-Илецке и Оренбурге.

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