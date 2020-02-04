Москва, , 11:07 — REGNUM Минздрав сегодня, 4 февраля, обнародует три площадки, где будут размещаться граждане из Китая, подхватившие коронавирус. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 февраля, об этом сообщил замглавы Минздрава Сергей Краевой.

По его словам, профильное министерство уже сегодня примет решение по трем площадкам, куда будут вывозить граждан РФ из Китая, где распространился коронавирус.

«Нет, не Москва и не Владивосток. Не буду вас вводить сейчас в заблуждение», — сказал Краевой.

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